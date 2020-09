PS5 e Xbox Series X con giochi più costosi? 'Inevitabile per recuperare i costi di produzione' (Di martedì 15 settembre 2020) PS5 e Xbox Series X stanno per arrivare e con loro nuovissimi giochi che sfrutteranno tutte le potenzialità delle console next-gen. Queste caratteristiche hanno però un prezzo che si traduce in un aumento vero e proprio del costo dei giochi. La maggior parte delle aziende ha mantenuto la formula dei 59,99 dollari, ma alcune di loro invece hanno optato per aumentare di 10 dollari il prezzo dei prossimi titoli next gen. Tra queste troviamo Activision con Call of Duty Black Ops: Cold War e 2K con NBA 2K21 che vede il suo prezzo arrivare a 69,99 dollari. Ora però Take-Two difende la sua scelta che sarebbe stata influenzata dall'aumento del costo di produzione.In un'intervista, il CEO di Take-Two Interactive (la società madre dell'editore 2K Games) Strauss Zelnick ha difeso la ... Leggi su eurogamer (Di martedì 15 settembre 2020) PS5 eX stanno per arrivare e con loro nuovissimiche sfrutteranno tutte le potenzialità delle console next-gen. Queste caratteristiche hanno però un prezzo che si traduce in un aumento vero e proprio del costo dei. La maggior parte delle aziende ha mantenuto la formula dei 59,99 dollari, ma alcune di loro invece hanno optato per aumentare di 10 dollari il prezzo dei prossimi titoli next gen. Tra queste troviamo Activision con Call of Duty Black Ops: Cold War e 2K con NBA 2K21 che vede il suo prezzo arrivare a 69,99 dollari. Ora però Take-Two difende la sua scelta che sarebbe stata influenzata dall'aumento del costo di.In un'intervista, il CEO di Take-Two Interactive (la società madre dell'editore 2K Games) Strauss Zelnick ha difeso la ...

