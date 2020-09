Primo allenamento individuale per Borja Valero nella sua seconda esperienza alla Fiorentina (Di martedì 15 settembre 2020) Secondo quando riportano i colleghi di FirenzeViola.it, Borja Valero ha svolto il Primo allenamento della sua seconda avventura alla Fiorentina. L’ex Inter si è infatti recato al Centro Davide Astori in mattinata e ha sostenuto – in attesa dell’esito del secondo tampone e la conseguente possibilità di unirsi al gruppo – un allenamento individuale. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 settembre 2020) Secondo quando riportano i colleghi di FirenzeViola.it,ha svolto ildella suaavventura. L’ex Inter si è infatti recato al Centro Davide Astori in mattinata e ha sostenuto – in attesa dell’esito del secondo tampone e la conseguente possibilità di unirsi al gruppo – un. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

OfficialASRoma : Primo allenamento della settimana di Verona-Roma ???? ?? #ASRoma - acmilan : Milanello: Sandro's first Rossonero training ?? Le foto del primo allenamento di Tonali ?? #ReadyToUnleash… - OfficialASRoma : Prima dell'allenamento, Dan e Ryan Friedkin hanno colto l'opportunità di parlare con Paulo Fonseca per poi accompag… - FrCarrozzo : @alkhimiyah @Luipez4 @Ruttosporc In nulla!!! Chiamasi abilitazione alla allenamento di qualunque squadra.....256 or… - GianguidT : @WolfMercato @Mr_Menn97 Mi pare ovvio!! A questo punto se si dovesse impuntare O facesse spezza i cosce in allenam… -