Piombino | Jsw presenta piano | 84 mln per rilancio | Invitalia entrerà con 30 mln

Roma, 15 set. (Adnkronos) - Il piano industriale di Jsw Steel Italy, che è stato presentato oggi a Piombino, prevede un investimento iniziale di 84 milioni di euro anche grazie alla partecipazione di Invitalia che entrerà con 30 mln. Il piano si divide in due fasi: la prima, a breve termine, punta a efficientare gli impianti di laminazione, completare la gamma prodotti e far tornare l'azienda ad una redditività soddisfacente. La seconda fase, a medio termine, ha come obiettivo nel prossimo quinquennio il ritorno alla produzione dell'acciaio attraverso l'utilizzo del forno elettrico e alla costruzione di un complesso industriale multicentrico che preveda anche attività di logistica, manufacturing e ambiente da realizzarsi con selezionati partners dei singoli settori

Il primo impegno che ci eravamo presi era la possibilità dell'ingresso da parte dello Stato nel capitale della Jsw di Piombino e questo si realizzerà nelle prossime settimane tramite Invitalia, che ...Piombino (Livorno), 15 settembre 2020 - Un piano di rilancio da 82 milioni di euro per le acciaierie di Piombino. Prima la messa in sicurezza, poi la realizzazione, entro il 2025, del forno elettrico.Con l'ingresso dello Stato, con Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, nel capitale di JSW Italia, a Piombino ci sono tutte le condizioni per una s ...