"Per favore, ditemi che è una fake". Ma è tutto vero: Dalla Chiesa sotto choc per il disastro dell'Azzolina | Guarda (Di martedì 15 settembre 2020) La foto ha fatto il giro d'Italia. Il governo ha provato a minimizzare, parlando di "un singolo episodio". E al di là del fatto che non si è trattato di "un singolo episodio", resta il fatto che questo presunto "singolo episodio" sia di una gravità assoluta. Si parla delle immagini, emblematiche, del disastro firmato Lucia Azzolina. Si tratta della foto arrivata da una scuola di Genova che ritrae dei bimbi costretti a fare lezione in ginocchio, scrivendo sulle sedie, perché i banchi semplicemente non sono arrivati. Dopo il coronavirus, la scuola riparte nel caos più totale. E Rita Dalla Chiesa rilancia su Twitter l'immagine, commentando: "Per favore mi dite che non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) La foto ha fatto il giro d'Italia. Il governo ha provato a minimizzare, parlando di "un singolo episodio". E al di là del fatto che non si; trattato di "un singolo episodio", resta il fatto che questo presunto "singolo episodio" sia di una gravità assoluta. Si parlae immagini, emblematiche, delfirmato Lucia. Si trattaa foto arrivata da una scuola di Genova che ritrae dei bimbi costretti a fare lezione in ginocchio, scrivendo sulle sedie, perché i banchi semplicemente non sono arrivati. Dopo il coronavirus, la scuola riparte nel caos più totale. E Ritarilancia su Twitter l'immagine, commentando: "Permi dite che non ...

simonebaldelli : Dispensano continuamente interviste in favore del Sì senza contraddittorio, in cui sparano ogni genere di balla sul… - gualtierieurope : A #Venezia a sostegno della candidatura a sindaco di @PPBaretta, uomo delle istituzioni, saggio e competente, che s… - SkySportMotoGP : ?? Un ultimo giro EMOZIONANTE per il Morbido ? E #VR46 perde il podio a favore di Mir ?? @MotoGP #SanMarinoGP ????… - unddermond : RT @senzalattosio: La cassiera mi ha fatti complimenti perché sono stato il primo cliente della giornata a salutare e a chiedere il sacchet… - indiefferente_ : RT @prdvnnc: Vi prego vi prego, aiutatemi a trovare questo qua, ha seguito e si è m*sturbato addosso a una mia amica a Trieste. È urgentiss… -

Ultime Notizie dalla rete : Per favore "Per favore, correte, c'è un ragazzo che è stato menato". La prima chiamata al 112 dopo l'aggressione a Willy L'HuffPost Cash flow tax: c’è da preoccuparsi?

Una delle proposte avanzate per riformare il nostro sistema fiscale è la c.d. cash flow tax che prevede, in salsa italiota, l’applicazione dell’IRPEF su una base imponibile corrispondente al saldo tra ...

Una "regina" del rock non si arrende mai anche quando è ferita

«Scusa un attimo, ti lascio in attesa perché mi sta chiamando Bruce Springsteen», non è una cosa che ti capita tutti i giorni di sentirti dire, ma io sono emozionatissimo perché sto parlando da un'ora ...

Rita Dalla Chiesa e i bimbi di Genova in ginocchio: "Per favore, ditemi che non è vero"

La foto ha fatto il giro d'Italia. Il governo ha provato a minimizzare, parlando di "un singolo episodio". E al di là del fatto che non si è trattato di "un singolo episodio", resta il fatto che quest ...

Una delle proposte avanzate per riformare il nostro sistema fiscale è la c.d. cash flow tax che prevede, in salsa italiota, l’applicazione dell’IRPEF su una base imponibile corrispondente al saldo tra ...«Scusa un attimo, ti lascio in attesa perché mi sta chiamando Bruce Springsteen», non è una cosa che ti capita tutti i giorni di sentirti dire, ma io sono emozionatissimo perché sto parlando da un'ora ...La foto ha fatto il giro d'Italia. Il governo ha provato a minimizzare, parlando di "un singolo episodio". E al di là del fatto che non si è trattato di "un singolo episodio", resta il fatto che quest ...