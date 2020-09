Palermo, senti Di Donato: “Vi presento Corrado, lui da B. Boscaglia top, ma per vincere serve una cosa” (Di martedì 15 settembre 2020) Lo scorso 3 settembre l'ufficialità: Niccolò Corrado è un nuovo giocatore del Palermo.Il giovane terzino classe 2000, approdato alla corte di Roberto Boscaglia con la formula del prestito annuale dall’Inter con diritto di riscatto e controriscatto, la scorsa stagione ha vestito la maglia dell'Arezzo, con la quale ha collezionato venti presenze in Serie C. Intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Daniele Di Donato - che ha guidato proprio Corrado in Toscana - ha speso parole al miele nei confronti del neo-acquisto rosanero."Ha voglia di migliorarsi, nonostante sia un 2000. Un giocatore che tutti vorrebbero avere: è un soldato. Più gioca, più si allena e più diventa forte. È da B, però ha fatto la scelta giusta. ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 settembre 2020) Lo scorso 3 settembre l'ufficialità: Niccolòè un nuovo giocatore del.Il giovane terzino classe 2000, approdato alla corte di Robertocon la formula del prestito annuale dall’Inter con diritto di riscatto e controriscatto, la scorsa stagione ha vestito la maglia dell'Arezzo, con la quale ha collezionato venti presenze in Serie C. Intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Daniele Di- che ha guidato proprioin Toscana - ha speso parole al miele nei confronti del neo-acquisto rosanero."Ha voglia di migliorarsi, nonostante sia un 2000. Un giocatore che tutti vorrebbero avere: è un soldato. Più gioca, più si allena e più diventa forte. È da B, però ha fatto la scelta giusta. ...

