Libano, ancora un incendio nel centro di Beirut (Di martedì 15 settembre 2020) Dopo l'incendio dei giorni scorsi, ma soprattutto dopo la terribile esplosione al porto di Beirut del 4 agosto, è scoppiato un nuovo incendio nel centro della capitale del Paese dei Cedri. A prendere fuoco questa volta è stato un palazzo in costruzione, progettato dall'archistar Zaha Hadid, scomparsa nel 2016. Leggi anche: Terrore a Beirut: due esplosioni sconquassano il porto. Al momento 12 morti e 400 feriti. VIDEO Non sono note le cause dell'incendio, ma i media locali riferiscono che è stato domato. Le fiamme si erano propagate nell'edificio che si trova nel Souks of Beirut, la zona dei Mercati, ricostruita dopo la lunga guerra civile (1975-1930). Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera.

