Kumbulla alla Roma, intesa vicina con il Verona: contatto con gli agenti per l'ingaggio (Di martedì 15 settembre 2020) Roma - Marash Kumbulla è sempre più vicino alla Roma. Il club giallorosso ha raggiunto un principio di accordo con il Verona sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a trenta milioni ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 settembre 2020)- Marashè sempre più vicino. Il club giallorosso ha raggiunto un principio di accordo con ilsulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a trenta milioni ...

FabrizioRomano : Marash Kumbulla vicino alla Roma! Colpo a sorpresa di queste ore: accordo pronto col Verona per il difensore classe… - capuanogio : #Roma e #Napoli, accordo per #Milik che penserà per qualche giorno alla possibilità di vestire giallorosso. Operazi… - CSSport1015 : RT @teladoiotokyo: Mercato Roma ? Accordo con il Verona per Kumbulla. Ora l?incontro con gli agenti: Si sta avvicinando sempre di più alla… - callmegoodlife : “Kumbulla alla roma per 30M (anche se valutazione esagerata) è segnale di vitalità” (cit. Vocalelli) Ahahahahahaha… - cenciodead : RT @LucaTwiVive: 'passi avanti nella trattativa che porterebbe Kumbulla alla Roma' i passi : -