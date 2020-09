Il test rapido anti Covid? Ora si fa prima di salire in aereo (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA – Dal 16 settembre due voli Roma Fiumicino-Milano Linate di Alitalia, sui 7 operativi sulla tratta, trasporteranno solo passeggeri risultati negativi al Covid-19, dopo aver eseguito il test antigenico rapido prima di imbarcarsi o aver presentato la certificazione di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza del volo. E’ quanto si legge in una nota. Questa iniziativa, frutto della collaborazione fra Alitalia, Aeroporti di Roma e Regione Lazio, punta a far partire i primi voli con a bordo esclusivamente passeggeri sottoposti a uno screening preventivo con esito di negatività al Covid-19. Leggi su dire (Di martedì 15 settembre 2020) ROMA – Dal 16 settembre due voli Roma Fiumicino-Milano Linate di Alitalia, sui 7 operativi sulla tratta, trasporteranno solo passeggeri risultati negativi al Covid-19, dopo aver eseguito il test antigenico rapido prima di imbarcarsi o aver presentato la certificazione di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza del volo. E’ quanto si legge in una nota. Questa iniziativa, frutto della collaborazione fra Alitalia, Aeroporti di Roma e Regione Lazio, punta a far partire i primi voli con a bordo esclusivamente passeggeri sottoposti a uno screening preventivo con esito di negatività al Covid-19.

Ultime Notizie dalla rete : test rapido Covid e test diagnostico rapido, pubblicazione di Maria Grazia Modena La Pressa Caos vaccino antinfluenzale, medici e farmacie senza rifornimenti e le Regioni sono in ritardo

“Dal punto di vista scientifico, non abbiamo alcuno strumento, ad eccezione di tamponi e test sierologici, per distinguere la febbre di normale influenza da un caso di Covid”. A parlare è un pediatra ...

Turismo, necessari test sanitari chiari e rapidi per chi arriva in Sardegna

“Semplificazione, chiarezza e immediatezza nella comunicazione”. È quanto chiede alla Regione Faita Sardegna, l’associazione dei campeggi, attraverso il suo presidente Nicola Napolitano per i test san ...

Coronavirus, Galli: “Servono i test rapidi antigenici”

Per Galli è necessario gestire le quarantene per il coronavirus in maniera diversa e iniziare ad usare i test rapidi. Il primario infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, è ...

