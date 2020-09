Homo Faber Guide, la mappa interattiva dell'alto artigianato europeo (Di martedì 15 settembre 2020) Raccontare l'Italia e l'Europa attraverso le grandi eccellenze dell'artigianato. È questo, in estrema sintesi, l'obiettivo di Homo Faber Guide, il nuovo progetto targato Michelangelo Foundation: una preziosa guida digitale che permette ai viaggiatori di scoprire artigiani, manifatture, musei, gallerie ed esperienze varie ed eventuali legate in qualche modo al ricco mondo dell’alto artigianato. Con tanto di preziosi suggerimenti regalati da veri e propri ambasciatori della cultura locale. Il portale in questione, ufficialmente attivo dal 17 settembre e disponibile anche in versione app, si propone insomma come una nuova risorsa per appassionati d’arte, collezionisti, gallerie, curiosi e designer. Le sue mappe, in ... Leggi su gqitalia (Di martedì 15 settembre 2020) Raccontare l'Italia e l'Europa attraverso le grandi eccellenze. È questo, in estrema sintesi, l'obiettivo di, il nuovo progetto targato Michelangelo Foundation: una preziosa guida digitale che permette ai viaggiatori di scoprire artigiani, manifatture, musei, gallerie ed esperienze varie ed eventuali legate in qualche modo al ricco mondo. Con tanto di preziosi suggerimenti regalati da veri e propri ambasciatoria cultura locale. Il portale in questione, ufficialmente attivo dal 17 settembre e disponibile anche in versione app, si propone insomma come una nuova risorsa per appassionati d’arte, collezionisti, gallerie, curiosi e designer. Le sue mappe, in ...

carmelo_bosco_ : @profnojaeger Sì, decisamente, homo faber fortunae suae. Peró la mia testa mi porta a pensare che qualunque sia il… - tusciatimes : 'Homo Faber', passeggiata-spettacolo al borgo fantasma di Celleno - - lillo_letterio : @GioGeneSharp Non si tratta di sperare ma di fare. Homo faber fortunae suae est. Se al termine non sarò riuscito… - Yuki30375683 : ' Infondo, 'Homo faber ipsius fortunae'. È in una lingua umana, il latino, e significa che l'uomo é l'artefice della propria sorte ' -

Ultime Notizie dalla rete : Homo Faber Celleno, Homo Faber: passeggiata spettacolo al Borgo Fantasma®? OnTuscia.it Trekking, 10 passeggiate-spettacolo su strade bianche e su differenti itinerari nella Tuscia

Le Associazioni "Eremo Teatro Celleno" e "Ammappalitalia" in collaborazione con l'Associazione "Teverina in Vita" propongono "Homo Faber", patrocinato dal Comune di Celleno e dal Borgo Fantasma®?. Hom ...

"Benvenuto a Celleno", spettacolo teatrale-musicale nel Borgo Fantasma

Le Associazioni "Eremo Teatro Celleno" e "Ammappalitalia" in collaborazione con l’Associazione "Teverina in Vita" propongono "Homo Faber", patrocinato dal Comune di Celleno e dal Borgo Fantasma®. Si t ...

UNBREAKABLE: WOMEN IN GLASS

Fondazione Berengo ha inaugurato ieri UNBREAKABLE: WOMEN IN GLASS, una mostra che riflette il valore delle artiste che hanno scelto il vetro quale mezzo espressivo per la realizzazione delle proprie o ...

Le Associazioni "Eremo Teatro Celleno" e "Ammappalitalia" in collaborazione con l'Associazione "Teverina in Vita" propongono "Homo Faber", patrocinato dal Comune di Celleno e dal Borgo Fantasma®?. Hom ...Le Associazioni "Eremo Teatro Celleno" e "Ammappalitalia" in collaborazione con l’Associazione "Teverina in Vita" propongono "Homo Faber", patrocinato dal Comune di Celleno e dal Borgo Fantasma®. Si t ...Fondazione Berengo ha inaugurato ieri UNBREAKABLE: WOMEN IN GLASS, una mostra che riflette il valore delle artiste che hanno scelto il vetro quale mezzo espressivo per la realizzazione delle proprie o ...