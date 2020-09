Grande Fratello Vip, "l'unica ad averlo fatto": ma davvero? Clamorosa gaffe di Alfonso Signorini (Di martedì 15 settembre 2020) Quella di Alfonso Signorini ha il sapore della gaffe. Siamo alla primissima puntata del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 lunedì 14 settembre. Il conduttore presenta Antonella Elia al pubblico e dice: “L'unica ex concorrente che diventa opinionista”. E il web s'infiamma. Perché è stato Cristiano Malgioglio il primo ex concorrente a diventare di diritto opinionista al Grande Fratello di Barbara D'Urso. La Rete vuole sapere come mai Signorini abbia commesso questa gaffe. Tweet dopo tweet il popolo della Rete non dimentica Malgioglio. Che è tra i personaggi più amati con oltre 1 milione di followers sui social. Il conduttore metterà una toppa al buco? ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 settembre 2020) Quella diha il sapore della. Siamo alla primissima puntata delVip, in onda su Canale 5 lunedì 14 settembre. Il conduttore presenta Antonella Elia al pubblico e dice: “L'ex concorrente che diventa opinionista”. E il web s'infiamma. Perché è stato Cristiano Malgioglio il primo ex concorrente a diventare di diritto opinionista aldi Barbara D'Urso. La Rete vuole sapere come maiabbia commesso questa. Tweet dopo tweet il popolo della Rete non dimentica Malgioglio. Che è tra i personaggi più amati con oltre 1 milione di followers sui social. Il conduttore metterà una toppa al buco? ...

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - MarioManca : L'isolamento dal mondo esterno doveva essere uno dei principi fondamentali per la costruzione del «Grande Fratello»… - ilpost : 20 anni fa in Italia iniziò il “Grande Fratello” - Profilo3Marco : RT @Affaritaliani: Grande Fratello Vip 5, PATRIZIA DE BLANCK VS TOMMASO ZORZI. SCINTILLE E NOMINATION. Gf Vip 5 news - afr_hate : RT @_chewbecca____: prendiamoci un minuto per ricordare il vero volto iconico del grande fratello vip #GFVIP -