(Di martedì 15 settembre 2020) Covid-19, udienze e mancato deposito delleMancato deposito? Equivale a diserzione dell'udienzaMisure organizzative per contrastare l'emergenza COVID-19Deposito telematico: surrogato della comparizione fisicaCovid-19, udienze e mancato deposito delleTorna suAppelloex art. 348 c.p.c. se i difensori non provvedono allo scambio e al deposito delle, adempimento che l'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. Cura Italia ha consentito ai capi degli uffici giudiziari di adottare per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tale attività deve ritenersi un "eccezionale surrogato della comparizione fisica dei difensori delle parti all'udienza tenuta dal giudice" la cui ...

StudioCataldi : Giudizio improcedibile se l'avvocato non deposita le note scritte: Covid-19, udienze e… - Diritto24 : Improcedibile il giudizio se l’avvocato dimentica il deposito delle note scritte - paoloangeloRF : Improcedibile il giudizio se l’avvocato dimentica il deposito delle note scritte -

Ultime Notizie dalla rete : Giudizio improcedibile

Studio Cataldi

Per la Corte d'Appello di Napoli lo scambio e deposito delle note scritte previsto tra le misure dal Cura Italia equivale alla comparizione fisica dei difensori all'udienza Covid-19, udienze e mancato ...Per la Cassazione, se due coniugi dopo la separazione tornano a vivere insieme per otto anni interviene la riconciliazione, che rende improcedibile la domanda ... [Torna su] Non arrendendosi gli esiti ...