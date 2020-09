Gazzetta: Milan, Leao confessa su Twitter di essere positivo al Covid (Di martedì 15 settembre 2020) Ieri il direttore sportivo del Milan, Maldini, ha parlato in conferenza stampa. Ha esternato preoccupazione in previsione della partita contro lo Shamrock per la squalifica di Rebic e l’infortunio di Leao. La Gazzetta dello Sport scrive che l’infortunio non è altro che positività al Covid. Lo ha confessato lo stesso giocatore su Twitter. “In un dialogo con un amico che lo prende in giro per l’apparizione in un video musicale, Rafa replica: «Colpa della quarantena». Mistero ufficialmente svelato: se il portoghese non si è mai presentato a Milanello è perché risultato positivo al Coronavirus. Dal 24 agosto scorso, data della ripresa dei lavori, l’attaccante è rimasto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 settembre 2020) Ieri il direttore sportivo del, Maldini, ha parlato in conferenza stampa. Ha esternato preoccupazione in previsione della partita contro lo Shamrock per la squalifica di Rebic e l’infortunio di. Ladello Sport scrive che l’infortunio non è altro che positività al. Lo hato lo stesso giocatore su. “In un dialogo con un amico che lo prende in giro per l’apparizione in un video musicale, Rafa replica: «Colpa della quarantena». Mistero ufficialmente svelato: se il portoghese non si è mai presentato aello è perché risultatoal Coronavirus. Dal 24 agosto scorso, data della ripresa dei lavori, l’attaccante è rimasto ...

Gazzetta_it : #Chiesa si scalda: filo diretto #Fiorentina-#Milan, ma prima deve uscire #Paquetà - carlolaudisa : Su #Chiesa #Milan e #Fiorentina giocano a carte coperte. Ma tutti aspettano lo sbarco di #Commisso - Gazzetta_it : #Leao in quarantena, lo ammette lui stesso su Twitter. E il Milan non smentisce - napolista : Gazzetta: Milan, Leao confessa su Twitter di essere positivo al Covid Non ha mai avuto contatti con la squadra, per… - PianetaMilan : .@DemetrioAlbe: 'Bravo @acmilan: punti su italianità e senso di appartenenza' - #ACMilan #Milan #weareacmilan… -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Milan Nostalgia Maldini: "Al Milan manca Boban: senza di lui siamo meno forti" La Gazzetta dello Sport Milan, Leao ammette su Twitter: "Sono positivo al Covid-19"

Come riporta la Gazzetta dello Sport, fino ad allora rimarrà in isolamento. Prevedibile l’assenza anche nell’eventuale terzo turno di qualificazione europeo (il 24 settembre): Leao spera di poter ...

Albertini: «Mi rivedo in Tonali. Pirlo è abituato alle sfide e molto spesso le vince»

Demetrio Albertini, presidente del Settore Tecnico della Figc, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport del Milan. Le sue parole. MERCATO MILAN – «Direi niente male. Ho sempre sostenuto che ...

Gazzetta - Manca il famoso nove

L'analisi de La Gazzetta dello Sport sulle strategie della Juventus per il reparto offensivo: "Manca il famoso 9 anche se, giocando a due punte, e con Ronaldo a fare dio, il turnover può creare malumo ...

Come riporta la Gazzetta dello Sport, fino ad allora rimarrà in isolamento. Prevedibile l’assenza anche nell’eventuale terzo turno di qualificazione europeo (il 24 settembre): Leao spera di poter ...Demetrio Albertini, presidente del Settore Tecnico della Figc, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport del Milan. Le sue parole. MERCATO MILAN – «Direi niente male. Ho sempre sostenuto che ...L'analisi de La Gazzetta dello Sport sulle strategie della Juventus per il reparto offensivo: "Manca il famoso 9 anche se, giocando a due punte, e con Ronaldo a fare dio, il turnover può creare malumo ...