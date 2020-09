Fiorentina, Commisso: “Squadra fatta, nessuno vuole vincere più di me. Futuro Chiesa? Rispondo così” (Di martedì 15 settembre 2020) Parola a Rocco Commisso.Diversi sono stati i temi trattati dal presidente della Fiorentina, sbarcato questa mattina a Firenze: dagli acquisti ufficializzati fin qui dal club viola, al Futuro di Federico Chiesa. Ma non solo..."Per sette mesi non sono potuto tonare in Italia, pensate, sono sette mesi anche che non vado in un ristorante. Ora penso di restare qualche mese qui. Devo affrontare molte questioni, partendo dalla squadra, le infrastrutture, il mercato: voglio salutare ed abbracciare tutte le persone che mi sono mancate. E voglio vedere come sta andando la questione del centro sportivo di Bagno a Ripoli. Stadio? Ho un po' più di fiducia, ma lo voglio fare come dico io, altrimenti non ha senso. Parleremo con le istituzioni e vedremo", sono state le sue parole.SQUADRA PRONTA - "Condivido ciò che ha ... Leggi su mediagol (Di martedì 15 settembre 2020) Parola a Rocco.Diversi sono stati i temi trattati dal presidente della, sbarcato questa mattina a Firenze: dagli acquisti ufficializzati fin qui dal club viola, aldi Federico. Ma non solo..."Per sette mesi non sono potuto tonare in Italia, pensate, sono sette mesi anche che non vado in un ristorante. Ora penso di restare qualche mese qui. Devo affrontare molte questioni, partendo dalla squadra, le infrastrutture, il mercato: voglio salutare ed abbracciare tutte le persone che mi sono mancate. E voglio vedere come sta andando la questione del centro sportivo di Bagno a Ripoli. Stadio? Ho un po' più di fiducia, ma lo voglio fare come dico io, altrimenti non ha senso. Parleremo con le istituzioni e vedremo", sono state le sue parole.SQUADRA PRONTA - "Condivido ciò che ha ...

