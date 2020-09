F1, Hamilton a rischio investigazione per la maglia indossata al GP del Mugello (Di martedì 15 settembre 2020) ‘Arrest the cops who killed Breonna Taylor’, Lewis Hamilton a rischio investigazione per la maglia indossata al GP del Mugello. Lewis Hamilton a rischio investigazione per la maglia indossata in occasione della cerimonia del podio al termine del GP di Toscana. Il campione della Mercedes, appresa la notizia, ha difeso la sua scelta sui social. Di seguito il messaggio condiviso da Hamilton sul proprio profilo Instagram Visualizza questo post su Instagram It’s been 6 months since Breonna Taylor was murdered by policemen, in her own home. Still no justice has been served. We won’t stay silent. #JusticeForBreonnaTaylor Un post condiviso da ... Leggi su newsmondo (Di martedì 15 settembre 2020) ‘Arrest the cops who killed Breonna Taylor’, Lewisper laal GP del. Lewisper lain occasione della cerimonia del podio al termine del GP di Toscana. Il campione della Mercedes, appresa la notizia, ha difeso la sua scelta sui social. Di seguito il messaggio condiviso dasul proprio profilo Instagram Visualizza questo post su Instagram It’s been 6 months since Breonna Taylor was murdered by policemen, in her own home. Still no justice has been served. We won’t stay silent. #JusticeForBreonnaTaylor Un post condiviso da ...

