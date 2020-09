ESL One di Rio cancellato per il Covid-19 (Di martedì 15 settembre 2020) Il Covid-19 fa un’altra vittima nel mondo degli esports. Fortunatamente si tratta di una vittima figurata, stiamo parlando dell’ESL One di Rio de Janeiro che per quest’anno non si farà. Valve ed ESL hanno preso questa decisione per tutelare la salute degli atleti e per rispettare il paese che li avrebbe ospitati, il Brasile che negli ultimi mesi sta facendo registrare numeri davvero preoccupanti di contagi. In particolare secondo i dati della John Hopkins University il Brasile risulta il terzo al mondo per numero complessivo di contagi dopo Stati Uniti e India. Ad oggi gli infettati totali si attestano sui 4,1 milioni. La perdita sarà immane, soprattutto per i team che non potranno contare sul montepremi complessivo di 2 milioni di dollari che il torneo mette a disposizioni dei suoi partecipanti. Quest’anno è stato disastroso ... Leggi su esports247 (Di martedì 15 settembre 2020) Il-19 fa un’altra vittima nel mondo degli esports. Fortunatamente si tratta di una vittima figurata, stiamo parlando dell’ESL One di Rio de Janeiro che per quest’anno non si farà. Valve ed ESL hanno preso questa decisione per tutelare la salute degli atleti e per rispettare il paese che li avrebbe ospitati, il Brasile che negli ultimi mesi sta facendo registrare numeri davvero preoccupanti di contagi. In particolare secondo i dati della John Hopkins University il Brasile risulta il terzo al mondo per numero complessivo di contagi dopo Stati Uniti e India. Ad oggi gli infettati totali si attestano sui 4,1 milioni. La perdita sarà immane, soprattutto per i team che non potranno contare sul montepremi complessivo di 2 milioni di dollari che il torneo mette a disposizioni dei suoi partecipanti. Quest’anno è stato disastroso ...

esports247_it : ESL One di Rio cancellato per il Covid-19 - Lucasnttj : RT @FalleNCS: ESL One New York - Game contra a Astralis - LutzMller19 : @NVIDIAGeForceDE @xlr8gam1ng ESL One Cologne 2017 - EvioFragoso : RT @PichauArena: Dota 2: Lelis é celebrado como MVP da ESL One Thailand - Saulo_German : RT @PichauArena: Dota 2: Lelis é celebrado como MVP da ESL One Thailand -

Ultime Notizie dalla rete : ESL One Esports e Covid-19: cancellato L'ESL One di Rio eSportsMag TNC Predator vince ESL One Thailand

TNC Predator ha guadagnato il suo primo titolo del 2020 questo fine settimana, sconfiggendo BOOM Esports 3-2 vincendo l'ESL One Thailand. La vittoria segna la prima vittoria del titolo della squadra n ...

ESL bandisce numerosi giocatori dai propri tornei ufficiali. Ecco cosa è successo

Dopo aver intrapreso accurate indagini a riguardo di uno strano bug (exploit) di gioco trovato all'interno di Counter Strike: Global Offensive, ESL emette il suo verdetto. Tre sono le vittime per aver ...

Al via le danze per la Stagione 12 della ESL PRO LEAGUE di CS: GO

Neanche un secondo di respiro per i numerosi Team internazionali che da pochissime ore hanno concluso il tanto atteso ESL ONE di Colonia 2020. Il torneo di punta di Counter Strike: Global Offensive ha ...

TNC Predator ha guadagnato il suo primo titolo del 2020 questo fine settimana, sconfiggendo BOOM Esports 3-2 vincendo l'ESL One Thailand. La vittoria segna la prima vittoria del titolo della squadra n ...Dopo aver intrapreso accurate indagini a riguardo di uno strano bug (exploit) di gioco trovato all'interno di Counter Strike: Global Offensive, ESL emette il suo verdetto. Tre sono le vittime per aver ...Neanche un secondo di respiro per i numerosi Team internazionali che da pochissime ore hanno concluso il tanto atteso ESL ONE di Colonia 2020. Il torneo di punta di Counter Strike: Global Offensive ha ...