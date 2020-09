E se fosse Venere il pianeta che ospiterà l’essere umano in futuro? (Di martedì 15 settembre 2020) Mentre Elon Musk si concentra su Marte, notizie sorprendenti arrivano da Venere. Nell’atmosfera del pianeta sono state trovate tracce di fosfina che possono essere spiegate soltanto da processi chimici sconosciuti oppure attività biologica. Troppo presto affermare che ci sia vita, ma non si può nemmeno escluderlo Secondo uno studio pubblicato su Nature Astronomy a seguito di una ricerca condotta da un team internazionale di astronomi, nell’atmosfera di Venere è presente una percentuale molto alta di fosfina. Questa altro non è che un gas incolore e infiammabile che nell’atmosfera terrestre è rilevata in percentuali nettamente inferiori. Sulla Terra la si trova nelle paludi e nelle feci, anche se è una sostanza non conosciuta molto bene perché non si è compreso ... Leggi su zon (Di martedì 15 settembre 2020) Mentre Elon Musk si concentra su Marte, notizie sorprendenti arrivano da. Nell’atmosfera delsono state trovate tracce di fosfina che possono essere spiegate soltanto da processi chimici sconosciuti oppure attività biologica. Troppo presto affermare che ci sia vita, ma non si può nemmeno escluderlo Secondo uno studio pubblicato su Nature Astronomy a seguito di una ricerca condotta da un team internazionale di astronomi, nell’atmosfera diè presente una percentuale molto alta di fosfina. Questa altro non è che un gas incolore e infiammabile che nell’atmosfera terrestre è rilevata in percentuali nettamente inferiori. Sulla Terra la si trova nelle paludi e nelle feci, anche se è una sostanza non conosciuta molto bene perché non si è compreso ...

