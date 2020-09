Crotone, Dragus si presenta: «Voglio dimostrare le mie qualità» (Di martedì 15 settembre 2020) Il neo acquisto del Crotone, Denis Dragus, ha parlato attraverso il sito ufficiale del club della sua nuova esperienza Denis Dragus, neo acquisto del Crotone, ha parlato della sua nuova esperienza ai microfoni del sito ufficiale del club neo promosso in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni: Crotone – «Sono molto felice di essere qui, sono eccitato nel vestire questi colori e non vedo l’ora di fare la mia prima apparizione con questo club. Penso di essere un giocatore tecnico e spero che l’allenatore e i tifosi possano confermarlo». GIOVANE PROMETTENTE – «Sono stato inserito dall’Uefa tra i 50 giovani più promettenti? Sono fiero di essere stato nominato per questo premio e spero di poter avere la possibilità di dimostrare le mie ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Il neo acquisto del, Denis, ha parlato attraverso il sito ufficiale del club della sua nuova esperienza Denis, neo acquisto del, ha parlato della sua nuova esperienza ai microfoni del sito ufficiale del club neo promosso in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:– «Sono molto felice di essere qui, sono eccitato nel vestire questi colori e non vedo l’ora di fare la mia prima apparizione con questo club. Penso di essere un giocatore tecnico e spero che l’allenatore e i tifosi possano confermarlo». GIOVANE PROMETTENTE – «Sono stato inserito dall’Uefa tra i 50 giovani più promettenti? Sono fiero di essere stato nominato per questo premio e spero di poter avere la possibilità dile mie ...

