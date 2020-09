Covid-19, bambina positiva al virus: un’intera classe e tre maestre in quarantena (Di martedì 15 settembre 2020) Una classe di 18 alunni e tre maestre di una scuola di Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, sono finiti in quarantena dopo che una bambina è risultata positiva al Covid-19. Nuovo caso Covid-19 in una scuola italiana. È accaduto a Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, dove ieri una bambina è risultata positiva al … L'articolo Covid-19, bambina positiva al virus: un’intera classe e tre maestre in quarantena proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 15 settembre 2020) Unadi 18 alunni e tredi una scuola di Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, sono finiti indopo che unaè risultataal-19. Nuovo caso-19 in una scuola italiana. È accaduto a Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara, dove ieri unaè risultataal … L'articolo-19,al: un’interae treinproviene da YesLife.it.

