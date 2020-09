Coronavirus: Francia, 7.852 casi in 24 ore (Di martedì 15 settembre 2020) ANSA, - PARIGI, 15 SET - Sono stati 7.852 i nuovi casi positivi di Coronavirus in Francia nelle ultime 24 ore, con 37 morti in più, secondo le cifre di Santé Publique France. I decessi hanno raggiunto ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 15 settembre 2020) ANSA, - PARIGI, 15 SET - Sono stati 7.852 i nuovipositivi diinnelle ultime 24 ore, con 37 morti in più, secondo le cifre di Santé Publique France. I decessi hanno raggiunto ...

SkyTG24 : Coronavirus, i Paesi con più casi in 24 ore: India in testa, la Francia è quinta nel mondo - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Francia più di 10mila contagi in 24 ore: è la prima volta dall'inizio della pandemia #coronavirus… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Francia 9.406 nuovi casi e 80 morti nelle ultime 24 ore #coronavirus - iconanews : Coronavirus: Francia, 7.852 casi in 24 ore - GiaPettinelli : Coronavirus: Francia, 7.852 casi in 24 ore - Europa - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Francia Coronavirus Francia, picco a Marsiglia. "Terapie intensive verso la saturazione" QUOTIDIANO.NET Coronavirus: Francia, 7.852 casi in 24 ore

(ANSA) - PARIGI, 15 SET - Sono stati 7.852 i nuovi casi positivi di Coronavirus in Francia nelle ultime 24 ore, con 37 morti in più, secondo le cifre di Santé Publique France. I decessi hanno raggiunt ...

Il piano di Google e Facebook per ridurre a zero le emissioni nel 2030

Il colosso dei motori di ricerca e il social network programmano un piano decennale per rifornirsi solo di energie pulite Google e Facebook intendono portare a zero le loro emissioni di anidride carbo ...

Coronavirus: Omt, turismo mondiale ha perso 460 mld dollari

(ANSA-AFP) - MADRID, 15 SET - Il calo del numero di turisti internazionali dovuto alla pandemia di coronavirus ha comportato una perdita di 460 miliardi di dollari per il settore nella prima metà dell ...

(ANSA) - PARIGI, 15 SET - Sono stati 7.852 i nuovi casi positivi di Coronavirus in Francia nelle ultime 24 ore, con 37 morti in più, secondo le cifre di Santé Publique France. I decessi hanno raggiunt ...Il colosso dei motori di ricerca e il social network programmano un piano decennale per rifornirsi solo di energie pulite Google e Facebook intendono portare a zero le loro emissioni di anidride carbo ...(ANSA-AFP) - MADRID, 15 SET - Il calo del numero di turisti internazionali dovuto alla pandemia di coronavirus ha comportato una perdita di 460 miliardi di dollari per il settore nella prima metà dell ...