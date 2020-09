Compleanno Harry | l’omaggio di Kate Middleton e William su Instagram

(Di martedì 15 settembre 2020)compie 36 anni, è nato infatti il 15 settembre 1984. Questo è il primoche festeggia dopo il divorzio dalla Famiglia Reale. Ma, nonostante la Megxit,, Carlo, Camilla e la Regina Elisabetta non si sono dimenticati di lui e gli hanno inviato i loro auguri via. Un omaggio del tutto inaspettato, visto che i rapporti tra la Famiglia Reale ee Meghan Markle sono ancora tesi. E l’accordo milionario siglato dai Sussex con Netflix, di cui la Sovrana per altro non era stata informata in anticipo, non ha facilitato le relazioni. Anche perché ci si aspetta che dopo la biografia-scandalo, Finding freedom, che certo non metteva in bella lucee il resto ...

Harry ha messo un oceano tra lui e la royal family. È così il primo compleanno che festeggia lontano dai Windsor, come un ricco californiano e non come il nipote di Sua Maestà. Se in privato ci sia in ...Chissà che effetto fa al principe Harry d’Inghilterra festeggiare il compleanno, il 36esimo, come un ricco californiano qualsiasi: in una bella villa di Santa Barbara, assieme alla moglie Meghan Markl ...per Harry, è il compleanno più triste di sempre? Ma perché questo, per il Principe Harry, sarà il compleanno più triste di sempre? Intanto, come sottolinea la stampa Brit, è il suo primo senza ...