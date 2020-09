Chi è Arturo Vidal, il centrocampista promesso sposo dell’Inter (Di martedì 15 settembre 2020) Chi è Arturo Vidal, il ‘Guerriero’ pronto a mettersi a disposizione di Antonio Conte. La carriera e la vita privata. ROMA – L’Inter è pronta ad accogliere Arturo Vidal. Dopo un inseguimento durato oltre un anno, il cileno si prepara ad arrivare a Milano per questa nuova avventura alla corte di Antonio Conte che lo ha già allenato ai tempi della Juventus. Chi è Arturo Vidal, la carriera del centrocampista Nato il 22 maggio 1987 a Santiago del Cile, Arturo Erasmo Vidal Pardo, si è avvicinato sin da subito al mondo del calcio. Il suo esordio tra i professionisti è avvenuto con il Colo Colo sotto la guida di un maestro come Claudio Borghi. Le sue qualità ... Leggi su newsmondo (Di martedì 15 settembre 2020) Chi è, il ‘Guerriero’ pronto a mettersi a disposizione di Antonio Conte. La carriera e la vita privata. ROMA – L’Inter è pronta ad accogliere. Dopo un inseguimento durato oltre un anno, il cileno si prepara ad arrivare a Milano per questa nuova avventura alla corte di Antonio Conte che lo ha già allenato ai tempi della Juventus. Chi è, la carriera delNato il 22 maggio 1987 a Santiago del Cile,ErasmoPardo, si è avvicinato sin da subito al mondo del calcio. Il suo esordio tra i professionisti è avvenuto con il Colo Colo sotto la guida di un maestro come Claudio Borghi. Le sue qualità ...

Sofiajeanne : @Arturo_Parisi @StefanoCeccanti E su altre perle dell'armamentario populista dei 5 stelle, non sarei così sicura ch… - SMontemorra : RT @68_dux: CARO ARTURO DA TUTTI C’È LO SAREMMO ASPETTATI... MA NON DA TE .... QUESTA È UNA FERITA CHE PER NOI DIFFICILMENTE SI RIEMARGINER… - juventino1897 : RT @68_dux: CARO ARTURO DA TUTTI C’È LO SAREMMO ASPETTATI... MA NON DA TE .... QUESTA È UNA FERITA CHE PER NOI DIFFICILMENTE SI RIEMARGINER… - 68_dux : CARO ARTURO DA TUTTI C’È LO SAREMMO ASPETTATI... MA NON DA TE .... QUESTA È UNA FERITA CHE PER NOI DIFFICILMENTE SI… - bisciamella : @Gazeberinside @MArturoSav @MovTorm @Memix1968 @ArturoParco @artschool_makko @GASirianni @MovArturo5Terre… -