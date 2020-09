Catania, incidente tra mezzi pesanti sulla statale 284: un morto e un ferito (Di martedì 15 settembre 2020) Gravissimo incidente questa mattina alle 7 e 30 sulla strada statale 284 tra Scalilli e Paternò, in provincia di Catania. Il bilancio è di un morto e di un ferito. incidente in provincia di Catania tra Scalilli e Paternò: un morto A provocare il sinistro lo scontro frontale tra due mezzi pesanti. Un camion che … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 15 settembre 2020) Gravissimoquesta mattina alle 7 e 30strada284 tra Scalilli e Paternò, in provincia di. Il bilancio è di une di unin provincia ditra Scalilli e Paternò: unA provocare il sinistro lo scontro frontale tra due. Un camion che … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

95047it : INCIDENTE A SCALILLI, UN FERITO GRAVE #catania #95047 #paternò #sicilia #sicily #etna #italia #città #nature… - biecoilluminist : RT @LuceverdeRoma: #Roma #incidente - Piazzale delle Provincie in prossimità di Via Catania !ATTENZIONE! #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : #Roma #incidente - Piazzale delle Provincie in prossimità di Via Catania !ATTENZIONE! #Luceverde #Lazio - frank_catania : RT @smxworld: Un ragazzo ucciso di botte, due ragazzine stuprate e una ragazza morta in un incidente causato dal fratello che voleva punirn… - CCISS_Ministero : A19 Palermo-Catania traffico congestionato causa incidente a A19 Svincolo Enna (Km 119,4) in direzione Catania dal… -