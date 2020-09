Calciomercato Juventus, tempi lunghi per Suarez: le strade si allontanano (Di martedì 15 settembre 2020) Il vortice del Calciomercato della Juventus negli ultimi giorni si starebbe centrando sulla questione attaccante. Le ultime notizie avrebbero riportato una forte accelerata sul fronte Edin Dzeko, sempre più vicino a vestire bianconero. Questa notizia potrebbe uscire rafforzata anche da alcune indiscrezione venute alla luce di recente. Secondo quanto scritto da Romeo Agresti su Goal.com, difatti l’iter burocratico per portare a Torino Luis Suarez richiederebbe tempi troppo lunghi. A pochissimi giorni dall’apertura della Serie A, Andrea Pirlo si trova senza una vera prima punta, e con ancora qualche infortunio da far rientrare. La dirigenza juventina deve porre un rimedio in tempi stretti, con il rischio di commettere errori dettati dalla fretta. LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 15 settembre 2020) Il vortice deldellanegli ultimi giorni si starebbe centrando sulla questione attaccante. Le ultime notizie avrebbero riportato una forte accelerata sul fronte Edin Dzeko, sempre più vicino a vestire bianconero. Questa notizia potrebbe uscire rafforzata anche da alcune indiscrezione venute alla luce di recente. Secondo quanto scritto da Romeo Agresti su Goal.com, difatti l’iter burocratico per portare a Torino Luisrichiederebbetroppo. A pochissimi giorni dall’apertura della Serie A, Andrea Pirlo si trova senza una vera prima punta, e con ancora qualche infortunio da far rientrare. La dirigenza juventina deve porre un rimedio instretti, con il rischio di commettere errori dettati dalla fretta. LEGGI ANCHE: ...

DiMarzio : #ASRoma, intesa col #Napoli per #Milik: ora potrebbe liberarsi #Dzeko per la Juventus. I dettagli ?? - SkySport : Roma, intesa con il Napoli per Milik: con l'ok del polacco Dzeko verso la Juve - capuanogio : ??[FOCUS] #Juventus, oltre mezzo miliardo di plusvalenze dal 2016 al 2020: così #Marotta (prima) e #Paratici (adesso… - AleTanzini : Dai Wandona, che alla fine Piazza San Carlo non è poi così brutta... #Juventus #calciomercato - andrezo94 : Certo che il twitter juventino è due anni che non ne azzecca mezza sul calciomercato della Juventus. Credibilità so… -