Calcio Femminile | Milan – Juve si gioca a San Siro

(Di martedì 15 settembre 2020) Lo stadio Giuseppe Meazza ospiterà per la prima volta un match di Serie ASvolta importante per il. Il 5 ottobre le formazioni dintus si sfideranno nella suggestiva cornice de “La Scala” delovvero lo stadio Giuseppe Meazza dio. View this post on Instagram Primo storico appuntamento per la Serie A TIMVISION — ⚽️ @ac🆚 @ntus si giocherà a Sanlunedì 5 ottobre alle ore 20.45 — La News online sul sito (link in bio) — #SerieA@tim.vision #A post shared by FIGC ...

Il match di Serie A femminile tra Milan e Juventus, valido per la 4ª giornata e previsto il 5 ottobre, per la prima volta si giocherà a San Siro. Una partita di calcio femminile per la prima volta a S ...