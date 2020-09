Antonella Fiordelisi: critiche sul red carpet di Venezia (Di martedì 15 settembre 2020) Antonella Fiordelisi ha sfilato sul tappeto rosso di Venezia. La ragazza ha ricevuto tantissime critiche, quindi ha deciso di spiegare perché si trovava al festival. Negli ultimi anni sempre più spesso accade di veder sfilare sul tappeto rosso, influencer e personaggi legati al piccolo schermo o ai reality show. Questa cosa ad ogni edizione fa nascere moltissime polemiche; e molto spesso chi sfila sul tappeto rosso viene travolto dalleArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 15 settembre 2020)ha sfilato sul tappeto rosso di. La ragazza ha ricevuto tantissime, quindi ha deciso di spiegare perché si trovava al festival. Negli ultimi anni sempre più spesso accade di veder sfilare sul tappeto rosso, influencer e personaggi legati al piccolo schermo o ai reality show. Questa cosa ad ogni edizione fa nascere moltissime polemiche; e molto spesso chi sfila sul tappeto rosso viene travolto dalleArticolo completo: dal blog SoloDonna

Debina87 : RT @ninakreuz: Vestito traforato come non si vedeva dal 2013, borsa trapuntata come una provincialotta qualunque, lui vestito come se stess… - IsaeChia : #AntonellaFiordelisi risponde alle critiche e spiega perché la sua presenza al ‘#Festivaldel cinemadiVenezia’, risp… - blogtivvu : Influencer a Venezia: Antonella Fiordelisi svela perché la sua presenza aveva senso (e la spiegazione è esilarante) - Moniqueeeeeeee3 : Ma con che coraggio invitano gente come Elisa de Panicis, Antonella Fiordelisi e Chiofalo al festival del cinema di Venezia? - camillastreet : RT @ninakreuz: Vestito traforato come non si vedeva dal 2013, borsa trapuntata come una provincialotta qualunque, lui vestito come se stess… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Fiordelisi Antonella Fiordelisi: critiche sul red carpet di Venezia SoloDonna A Venezia mancano i veri divi. E sul red carpet sfilano i tappabuchi

Il Festival del trash, così potrebbe essere soprannominata la 77esima edizione della Mostra di Venezia. Orfano di divi e attori internazionali - che da sempre sono il lustro della kermesse - il tappet ...

Influencer a Venezia: Antonella Fiordelisi svela perché la sua presenza aveva senso (e la spiegazione è esilarante)

Vorrei precisare una cosa senza polemica, ma giusto per chiarezza. Credo che tra le tante influencer che sono state a Venezia io sia una delle poche, se non l’unica, che abbia partecipato ad un film u ...

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sul red carpet di Venezia 77: scoppia la polemica...

Pioggia di critiche anche per il look definito da molti ‘volgare’ La Rete insorge contro la coppia che pareva ancora una volta ‘scoppiata’ e invece… Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi sfilano c ...

