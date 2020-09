Antonella Elia innamorata di Pietro ma è ancora sotto analisi | dice la verità?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 15 settembre 2020) Anche al Grande Fratello Vipha dichiarato che èdiDelle Piane facendouna volta capire che non sono fidanzati. Lui èosservazione, come qualche ora prima del via al GF Vip aveva anche confidato nel suo cruciverbone di presentazione. Un cruciverba in cuiha voluto ripercorrere la sua carriera televisiva, magari per rispondere alle battutine di chi si chiedeva il perché della sua presenza accanto a Pupo. Alfonso Signorini l’ha voluta come opinionista e dopo la prima puntata sembra abbia fatto un’ottima scelta.in verde ha analizzato, ...