Amichevole contro il Lugano | Barella lascia il campo per infortunio

(Di martedì 15 settembre 2020) Brutta tegola in casa Inter: durante l’il, il centrocampista Nicolòè uscito anzitempo dal terreno di gioco. L’ex Cagliari è rimasto vittima di una botta al braccio e alla spalla, filtra ottimismo e dalle prime indiscrezioni non dovrebbe trattarsi di undi grave entità. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Diego Godin ai saluti coi nerazzurri, salta l’amichevole contro il Lugano. Ore decisive per il trasferimento del difensore a Cagliari ...Nell’intenso scrimmage giocato al PalaNat contro San Martino di Lupari, l’Allianz Geas convince di meno rispetto alle amichevoli precedenti, soprattutto per l’approccio alla partita, anche se in campo ...Avezzano– La scorsa domenica l’Avezzano Calcio ha disputato la sua prima gara ufficiale della stagione, travolgendo 4-1 il Capistrello nel match valevole per il primo turno di Coppa Italia. L’esordio ...