Alvino annuncia | Il Cts non apre al calcio | invariato il protocollo

Blackout_Italia : @sscnapoliES @Sporting_CP è annullata dal momento che lo annuncia il napoli, no Carlo Alvino - infoitsport : Alvino annuncia: 'Sporting Lisbona-Napoli, annullata! Tre calciatori portoghesi positivi al Covid' - sscalcionapoli1 : Alvino annuncia: 'Sporting-Napoli annullata! Tre calciatori portoghesi positivi al Covid' #ForzaNapoliSempre - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Alvino annuncia: 'Sporting Lisbona-Napoli, annullata! Tre calciatori portoghesi positivi al Covid' - zazoomblog : Alvino annuncia: Sporting Lisbona-Napoli annullata! Tre calciatori portoghesi positivi al Covid - #Alvino… -

Ultime Notizie dalla rete : Alvino annuncia

Tutto Napoli

Mentre Carlo Alvino annuncia che la partita non si giocherà, in Portogallo non prendono in considerazione questa eventualità per ora. Sporting Lisbona - Napoli non si gioca. Lo ha annunciato Carlo Alv ...L’amichevole di questa sera tra Sporting Lisbona e Napoli non si giocherà. Lo annuncia il giornalista Carlo Alvino su Twitter. Sembra che tre calciatori dello Sporting siano risultati positivi al Covi ...Sono ore concitate per il Napoli che attende di conoscere la decisione dello Sporting. Secondo Sky l'amichevole è ufficialmente saltata. Tre (3) calciatori dello Sporting Lisbona sono positivi al Covi ...