Willy e i dubbi sulla caserma così vicina Il sindacato dei Carabinieri | Nessun ritardo | ma ci mancano gli strumenti

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 14 settembre 2020) Pochi metri separano ladeidi Colleferro dal parco in cui è stato uccisoMonteiro Duerte, il ragazzo di 21 anni pestato a sangue e lasciato esanime in un parco della cittadina in provincia di Roma. E proprio questa distanza esigua fra il luogo in cui è avvenuta la rissa e quello in cui operano le forze dell’ordine è al centro dei pensieri di molti cittadini di Colleferro e delle zone limitrofe. “Com’è possibile”, si chiedono “che una cosa del genere avvenga indisturbata sotto gli occhi delle forze dell’ordine? Com’è possibile che non inon si siano accorti del vociare e della rissa che avveniva appena sotto le loro finestre?”. Del resto la dinamica parla chiaro. Il branco ha avuto la ...