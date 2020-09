Vi prego | parliamo di Roma

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 14 settembre 2020) Qualche giorno fa due importanti dirigenti del Partito Democratico sono intervenuti per parlare di. Monica Cirinnà ha annunciato la sua candidatura alle primarie del centro-sinistra, con una bella intervista su “Repubblica”.Marco Miccoli, (ex segretariono e ora in direzione nazionale del Pd), poche ore dopo ha invitato a rallentare e cercare un altro percorso, usando Facebook; Miccoli sostiene che le primarie si siano sempre svolte molto più a ridosso delle elezioni, e ora non serve correre: serve tempo per una candidatura condivisa e “alta”.Non parlava però solo di questo: denunciava l’eccesso di personalismo di chi si candida ora alle primarie (tra cui il sottoscritto). Posizione legittima, ma con la quale non riesco a concordare. Peraltro, le primarie sono previste dallo Statuto del Pd. ...