Unisannio e il Teatro di San Carlo organizzano i “Concerti nei luoghi del sapere”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Università del Sannio e ildi Sani Concerti neidel Sapere. Si parte mercoledì 23 settembre, nel Chiostro di Palazzo San Domenico, alle ore 18.30, con il Concerto per Quintetto d’Archi e Oboe deldi San. L’evento è finanziato dalla Regione Campania in “Regione Lirica 2020”. In programma esecuzioni di Mozart, Handel, Halvorsen, Paganini e Vivaldi. Suoneranno: ai violini Gabriele Pierannunzi e Loana Stratulat, alla viola Eduardo Pitone, al violoncello Pierluigi Sanarica, al contrabbasso Alessandro Mariani e all’oboe Domenico Sarcina. L’evento è gratuito ed è aperto a tutti. Per ragioni di sicurezza e per garantire il ...