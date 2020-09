Una bambina di 4 anni ha una malattia incurabile, faceva la pipì scura (Di lunedì 14 settembre 2020) Una bambina di 4 anni faceva la pipì scura e hanno scoperto che ha una malattia genetica rara che peggiorerà negli anni La condizione patologica di una bambina di 4 anni è grave, si chiama malattia delle ossa nera detta anche Alcaptonuria. Sophia è il nome della bimba affetta da questa malattia. Gli effetti più … L'articolo Una bambina di 4 anni ha una malattia incurabile, faceva la pipì scura proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 14 settembre 2020) Unadi 4la pipìe hanno scoperto che ha unagenetica rara che peggiorerà negliLa condizione patologica di unadi 4è grave, si chiamadelle ossa nera detta anche Alcaptonuria. Sophia è il nome della bimba affetta da questa. Gli effetti più … L'articolo Unadi 4ha unala pipìproviene da YesLife.it.

myrtamerlino : “Fu straordinario essere professore e allieva invece che due schiavi”. Essere cacciata dalla #scuola l’aveva resa u… - RaiNews : Compie oggi 90 anni #LilianaSegre, la bambina sopravvissuta ad Auschwitz che ha fatto della testimonianza degli orr… - stefanoepifani : Che siano #tuttimaschi è già di per sé allarmante. Ma solo io trovo inquietante che per un festival dal titolo “Ero… - VikSom71 : @riventheripper @real_fabristol Probabilmente non segui don Patriciello e quello che fa per il territorio(abito a 1… - italy_exit : RT @CesareSacchetti: Un anno fa un clandestino violentò una bambina di 10 anni. Conte non disse nulla al riguardo. Nessun personaggio dello… -

Ultime Notizie dalla rete : Una bambina Nuovo decesso, positiva anche una bambina, compagni di asilo in isolamento RovigoOggi.it Rientro a scuola, i docenti fragili non potranno lavorare da casa

Oggi suona la campanella per oltre 5 milioni di bambini e ragazzi. Non per i docenti "fragili", che verranno sostituiti da supplenti. Oggi 14 settembre si ufficializza il rientro a scuola per 5,6 mili ...

Scuola, Biffoni: "Una grande sfida, in bocca al lupo"

Oggi anche in Toscana ricomincia la scuola: bambini e ragazzi riprendono finalmente il loro ruolo di studenti in presenza, e non più solo attrraverso un computer. "Negli ultimi mesi il nostro obiettiv ...

Oggi suona la campanella per oltre 5 milioni di bambini e ragazzi. Non per i docenti "fragili", che verranno sostituiti da supplenti. Oggi 14 settembre si ufficializza il rientro a scuola per 5,6 mili ...Oggi anche in Toscana ricomincia la scuola: bambini e ragazzi riprendono finalmente il loro ruolo di studenti in presenza, e non più solo attrraverso un computer. "Negli ultimi mesi il nostro obiettiv ...