Leggi su zon

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il quotidiano Thehail presidente americano Donaldche su Twitter si pregiava di un premio mai ricevuto Un attacco al suo avversario alle presidenziali Joe Biden, perpetrato via Twitter, gli si è ritorto contro: via social, il presidente americano Donaldaveva infatti accusato il suo contendente di cercare l’appoggio di Bernie Sanders (“un amante di Castro”) per intercettare il consenso elettorale degli ispanici, ringraziando poi i cubani di Miami per avergli conferito “il premio altamente onorato della Baia dei porci”, come ringraziamento “per quanto ho fatto per il popolo cubano”. La verità del TheIl Theha tuttaviafacendo ...