Spezia | le prime partite non saranno al Picco | lo stadio assegnato

Con una nota di qualche minuto fa la Lega Serie A ha reso noto in quali stadi giocheranno le 20 compagini del massimo campionato nel torneo che prenderà il via tra qualche giorno. Una sola novità, riguardante lo: ledella squadra di Italiano non verranno infatti giocate alloAlberto, bensì al Dino Manuzzi di Cesena. Questo, per permettere la conclusione dei lavori e rendere l'impianto agibile per la nuova categoria. Per la squadra ligure, infatti, si tratta dell'esordio assoluto in Serie A. Nessuna novità per quanto riguarda gli altri club.