Spadafora: “Il mio auspicio è la riapertura degli stadi, ma vedremo tra due settimane” (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Ministro dello Sport e delle Politiche giovanili, Vincenzo Spadafora, in un’intervista a Radio Punto Nuovo, è tornato sulla questione relativa all’apertura degli stadio. Chiaro il suo punto di vista: “Il mio auspicio, come ministro, è che i tifosi possano tornare allo stadio, a tutti interessa. Siamo stati rigorosi quando ce n’è stato bisogno ed è per questo che adesso possiamo riprendere a giocare regolarmente. Parlare di date per la riapertura al pubblico degli stadi sarebbe sbagliato. Dobbiamo vedere cosa accade tra un paio di settimane, soprattutto quali saranno i dati dei contagi dopo la riapertura delle scuole. Soltanto dopo questo passaggio potremo aprire una riflessione ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Ministro dello Sport e delle Politiche giovanili, Vincenzo, in un’intervista a Radio Punto Nuovo, è tornato sulla questione relativa all’aperturao. Chiaro il suo punto di vista: “Il mio, come ministro, è che i tifosi possano tornare alloo, a tutti interessa. Siamo stati rigorosi quando ce n’è stato bisogno ed è per questo che adesso possiamo riprendere a giocare regolarmente. Parlare di date per laal pubblicosarebbe sbagliato. Dobbiamo vedere cosa accade tra un paio di settimane, soprattutto quali saranno i dati dei contagi dopo ladelle scuole. Soltanto dopo questo passaggio potremo aprire una riflessione ...

