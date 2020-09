Si fa intestare la casa dalla madre di 88 anni e la vende: l'anziana sfrattata finisce in strada (Di lunedì 14 settembre 2020) Una donna di 88 anni , costretta a sedere su un marciapiede , accanto ad un trolley con i suoi vestiti ed effetti personali e riscaldata solo da una coperta . Una foto che ha fatto il giro dei social ... Leggi su leggo (Di lunedì 14 settembre 2020) Una donna di 88, costretta a sedere su un marciapiede , accanto ad un trolley con i suoi vestiti ed effetti personali e riscaldata solo da una coperta . Una foto che ha fatto il giro dei social ...

Il__Boccia : RT @leggoit: Si fa intestare la casa dalla madre di 88 anni e la vende: l'anziana sfrattata finisce in strada - leggoit : Si fa intestare la casa dalla madre di 88 anni e la vende: l'anziana sfrattata finisce in strada - TerrinoniL : Intestare al coniuge la casa per evitare l'asta giudiziaria? - FabrizioGiampa : @danieleverone11 @patriziagatto3 C'hanno proprio il culo in faccia. D'altronde a Roma hanno avuto il coraggio di in… - maumacosi : @GabrieleIuvina1 Dai ormai è chiaro, non si vuole intestare un piano che NON può essere assistenziale. E forse pens… -

Ultime Notizie dalla rete : intestare casa Si fa intestare la casa dalla madre di 88 anni e la vende: l'anziana sfrattata finisce in... Il Mattino Sorisole, il geometra alle dipendenze dei pusher: 50 chili di droga

Alla fine dell’interrogatorio Giodi Morano sfila il fazzoletto dalla tasca e si asciuga le lacrime. Ha 29 anni, un diploma da geometra e, ora, il guaio di 50 chili di marijuana sequestrati dai carabin ...

In mezzo ai pomodori 105 piante di marijuana: in casa 3 kg essiccati e pronti da spacciare: arrestato 38enne

TAVULLIA - La rete scura per coprire il campo, i pomodori per dare l’illusione che tutto fosse nella norma. Ma all’interno c’erano 105 piante di marijuana. Una coltivazione curata nei minimi dettagli ...

Alla fine dell’interrogatorio Giodi Morano sfila il fazzoletto dalla tasca e si asciuga le lacrime. Ha 29 anni, un diploma da geometra e, ora, il guaio di 50 chili di marijuana sequestrati dai carabin ...TAVULLIA - La rete scura per coprire il campo, i pomodori per dare l’illusione che tutto fosse nella norma. Ma all’interno c’erano 105 piante di marijuana. Una coltivazione curata nei minimi dettagli ...