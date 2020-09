Serie B2, al via la nuova stagione dell’Olimpia Volley. Ecco Curtis e Iodice (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 6 minutiSan Salvatore Telesino (Bn) – Con il raduno di ieri, i test sierologici e le visite mediche, ha preso definitivamente il via la nuova stagione in Serie B2 dell’Energa Olimpia Volley San Salvatore Telesino. C’era però da annunciare altri due innesti di qualità e spessore nel roster guidato da coach Francesco Eliseo. Due colpi chiusi da tempo e di cui mancava solo l’ufficialità. Parliamo di Valentina Curtis e Agnese Iodice, entrambe 25enni, hanno militato lo scorso campionato tra le fila della Volare Benevento in B2 ed in C con la Sportland Montesarchio. Valentina indosserà la casacca numero 14 mentre per Agnese pronta la maglia numero 9. A completare il pacchetto di giocatrici anche l’arrivo della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 6 minutiSan Salvatore Telesino (Bn) – Con il raduno di ieri, i test sierologici e le visite mediche, ha preso definitivamente il via lainB2 dell’Energa OlimpiaSan Salvatore Telesino. C’era però da annunciare altri due innesti di qualità e spessore nel roster guidato da coach Francesco Eliseo. Due colpi chiusi da tempo e di cui mancava solo l’ufficialità. Parliamo di Valentinae Agnese, entrambe 25enni, hanno militato lo scorso campionato tra le fila della Volare Benevento in B2 ed in C con la Sportland Montesarchio. Valentina indosserà la casacca numero 14 mentre per Agnese pronta la maglia numero 9. A completare il pacchetto di giocatrici anche l’arrivo della ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie via Serie A al via senza spettatori, senza veri test, con tamponi e tante domande Corriere della Sera Monteroni, minaccia di morte la cassiera e porta via contante: 23enne arrestato poco dopo

MONTERONI (Lecce) – Con il volto coperto da un passamontagna e armato di pistola, un giovane ha fatto irruzione in un supermercato ubicato a Monteroni nella tarda serata di ieri, domenica 13 settembre ...

Sei in un Paese Meraviglioso, al via la nuova serie del programma che promuove le bellezze italiane

Sono in pochi a sapere che il vulcano attivo più piccolo del mondo si trova in Romagna, sul Monte Busca. O che l’orologio più antico, ancora perfettamente funzionante, si può ammirare sulla torre Sant ...

MONTERONI (Lecce) – Con il volto coperto da un passamontagna e armato di pistola, un giovane ha fatto irruzione in un supermercato ubicato a Monteroni nella tarda serata di ieri, domenica 13 settembre ...

Sono in pochi a sapere che il vulcano attivo più piccolo del mondo si trova in Romagna, sul Monte Busca. O che l'orologio più antico, ancora perfettamente funzionante, si può ammirare sulla torre Sant ...