Ostia al setaccio | fioccano le sanzioni dei Carabinieri | ecco tutte le operazioni

(Di lunedì 14 settembre 2020) Prosegue intensa l’attività deidi. Nel fine settimana, anche con la collaborazione del GruppoIspettorato del Lavoro, nell’ambito dei servizi per il monitoraggio della cosiddetta movida, sono stati controllati numerosi esercizi commerciali, elevando oltre 1.000 euro di contravvenzioni inerenti inottemperanze alle attuali disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, nonché violazioni alla normativa in materia alimentare. Nel corso dei controlli sono finite in manette 6 persone, mentre altre 6 sono state denunciate. In particolare, nel corso di uno specifico servizio antidroga, idiAntica hanno arrestato un 28enne incensurato. I militari, durante un servizio di monitoraggio attivato nei giorni precedenti, ...