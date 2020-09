Misurazione Temperatura, Azzolina: mi Fido Delle Famiglie (Di lunedì 14 settembre 2020) Nel corso del programma di domenica “Live- Non è la d’Urso”, la Ministra Lucia Azzolina interviene e parla di ritorno in classe e Misurazione della Temperatura. “Gli esami di Stato li abbiamo fatti, li ha fatti mezzo milione di alunni, ora abbiamo una notte ancora più importante, devono rientrare tutti, sono molto emozionata” afferma. “La Temperatura si misura a casa. E’ molto più sensato misurargli la Temperatura a casa che non metterlo su un autobus o in luoghi dove potrebbe contagiare i compagni. A maggior ragione se fosse malato di Covid” aggiunge. La Ministra prosegue: “Io mi Fido Delle Famiglie italiane, so che la misureranno. Sarà anno complesso e ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 14 settembre 2020) Nel corso del programma di domenica “Live- Non è la d’Urso”, la Ministra Luciainterviene e parla di ritorno in classe edella. “Gli esami di Stato li abbiamo fatti, li ha fatti mezzo milione di alunni, ora abbiamo una notte ancora più importante, devono rientrare tutti, sono molto emozionata” afferma. “Lasi misura a casa. E’ molto più sensato misurargli laa casa che non metterlo su un autobus o in luoghi dove potrebbe contagiare i compagni. A maggior ragione se fosse malato di Covid” aggiunge. La Ministra prosegue: “Io miitaliane, so che la misureranno. Sarà anno complesso e ...

