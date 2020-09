La storia (falsa) degli Antifa che combattono al fianco dell’Isis (Di lunedì 14 settembre 2020) Il web offre un’opzione molto semplice per verificare se quel che ci viene proposto sia reale, sia una bufala o sia frutto di una completa disinformazione: la ricerca per immagini. Si parla della fotografia che sta facendo il giro dei social in cui si accomuna una bandiera dei gruppi Antifa a quella dell’Isis. Lo scatto, decontestualizzato, viene utilizzato per accusare di terrorismo (seguendo la linea trumpiana) i militanti. Ma la realtà offre una versione diametralmente opposta delle ricostruzione comparse sul web. Il rapporto Antifa Isis non esiste. Anzi, la foto mostra una vittoria nei confronti dei terroristi dello Stato Islamico. LEGGI ANCHE > La radicale svolta Antifa di Chiara Ferragni che parla esplicitamente di «4 fasci che hanno ammazzato Willy a calci» Questo è la foto ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 14 settembre 2020) Il web offre un’opzione molto semplice per verificare se quel che ci viene proposto sia reale, sia una bufala o sia frutto di una completa disinformazione: la ricerca per immagini. Si parla della fotografia che sta facendo il giro dei social in cui si accomuna una bandiera dei gruppia quella dell’Isis. Lo scatto, decontestualizzato, viene utilizzato per accusare di terrorismo (seguendo la linea trumpiana) i militanti. Ma la realtà offre una versione diametralmente opposta delle ricostruzione comparse sul web. Il rapportoIsis non esiste. Anzi, la foto mostra una vittoria nei confronti dei terroristi dello Stato Islamico. LEGGI ANCHE > La radicale svoltadi Chiara Ferragni che parla esplicitamente di «4 fasci che hanno ammazzato Willy a calci» Questo è la foto ...

