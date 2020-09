La morsa del Fisco sulle famiglie: a settembre in arrivo 257 scadenze (Di lunedì 14 settembre 2020) In pieno lockdown, il del rinvio degli adempimenti fiscali era stato annunciato dal governo con tutte le fanfare del caso, un’occasione secondo Conte per ribadire il grande impegno giallorosso a sostegno delle famiglie italiane. Peccato che, a distanza di mesi, altre soluzioni per aiutare davvero chi non riesce a sopportare il peso della crisi non siano arrivate. E così quella momentanea boccata d’ossigeno rischia di trasformarsi, oggi, nel definitivo colpo di grazia a tante piccole e medie imprese che già annaspano pericolosamente. In una situazione già di caos su tanti fronti diversi, ecco infatti che nel mese di settembre sul contribuente è pronto ad abbattersi l’uragano di 257 scadenze, per alcune delle quali è tra l’altro previsto che il contribuente faccia ricorso ai ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 14 settembre 2020) In pieno lockdown, il del rinvio degli adempimenti fiscali era stato annunciato dal governo con tutte le fanfare del caso, un’occasione secondo Conte per ribadire il grande impegno giallorosso a sostegno delleitaliane. Peccato che, a distanza di mesi, altre soluzioni per aiutare davvero chi non riesce a sopportare il peso della crisi non siano arrivate. E così quella momentanea boccata d’ossigeno rischia di trasformarsi, oggi, nel definitivo colpo di grazia a tante piccole e medie imprese che già annaspano pericolosamente. In una situazione già di caos su tanti fronti diversi, ecco infatti che nel mese disul contribuente è pronto ad abbattersi l’uragano di 257, per alcune delle quali è tra l’altro previsto che il contribuente faccia ricorso ai ...

Ultime Notizie dalla rete : morsa del Castelforte ancora nella morsa del Covid 19 LatinaQuotidiano.it Non si torna a scuola senza il certificato del pediatra

La riapertura delle scuole in periodo Covid comporta qualche precauzione in più. Dopo alcuni giorni di assenza non si torna a scuola senza il certificato del pediatra. In particolare i giorni di assen ...

Scuola primo giorno: ecco come è andata

Appena entra anche l'ultima classe della prima ginnasio nel Padiglione della Fiera, dove studieranno 1600 studenti del Minghetti, delle Sirani e del Sabin, la prof sospira: "E' andata, un miracolo". A ...

