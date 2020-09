Juventus Sampdoria, no della Regione per i tifosi allo Stadium (Di lunedì 14 settembre 2020) Il match di campionato tra Juventus e Sampdoria si giocherà a porte chiuse secondo quanto riportato da Sky Sport Il match di campionato tra Juventus e Sampdoria si giocherà a porte chiuse secondo quanto riportato da Sky Sport. E’ infatti arrivato il no da parte della Regione Piemonte per un’apertura parziale dell’Allianz Stadium a mille tifosi. La società bianconera aveva fatto richiesta ufficiale per aprire parzialmente il proprio stadio in vista della prima partita di Serie A contro la Sampdoria, in programma il prossimo 20 settembre alle 20:45. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Il match di campionato trasi giocherà a porte chiuse secondo quanto riportato da Sky Sport Il match di campionato trasi giocherà a porte chiuse secondo quanto riportato da Sky Sport. E’ infatti arrivato il no da partePiemonte per un’apertura parziale dell’Allianza mille. La società bianconera aveva fatto richiesta ufficiale per aprire parzialmente il proprio stadio in vistaprima partita di Serie A contro la, in programma il prossimo 20 settembre alle 20:45. Leggi su Calcionews24.com

GoalItalia : La Juve punta ai 1000 spettatori contro la Samp ???? - marcovarini : La Regione Piemonte ha detto no all'apertura parziale dell'Allianz Stadium per la partita di domenica tra Juventus… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Sky - No della regione Piemonte alla richiesta della Juventus di aprire l'Allianz Stadium a 1000 tifosi per la gara cont… - FTC_21 : Full Serie A Table prediction: 1. Juventus 2. Atalanta 3. Inter 4. Milan 5. Lazio 6. Napoli 7. Sassuolo 8. Roma 9.… - TUTTOJUVE_COM : Sky - No della regione Piemonte alla richiesta della Juventus di aprire l'Allianz Stadium a 1000 tifosi per la gara… -