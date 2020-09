Grande Fratello Vip, un positivo al Covid nello staff: cosa ha deciso il programma? (Di lunedì 14 settembre 2020) Stasera andrà in onda la prima puntata l’attesissima quinta edizione del Grande Fratello Vip, la cui conduzione è stata nuovamente affidata ad Alfonso Signorini. Sfortunatamente, nelle scorse ore è giunta una spiacevole notizia: tra lo staff c’è un positivo al Covid. Il programma come ha deciso di muoversi dopo questa notizia? cosa ACCADRÀ AL programma? – … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Stasera andrà in onda la prima puntata l’attesissima quinta edizione delVip, la cui conduzione è stata nuovamente affidata ad Alfonso Signorini. Sfortunatamente, nelle scorse ore è giunta una spiacevole notizia: tra loc’è unal. Ilcome hadi muoversi dopo questa notizia?ACCADRÀ AL? – … L'articolo

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - Davide : «I reality show non influenzano le società. Se Il Grande Fratello avesse influenzato la nostra generazione oggi avr… - ilpost : 20 anni fa in Italia iniziò il “Grande Fratello” - kg_diamond : Amo il grande fratello #GFVIP - _Fab1ana_ : È iniziato un nuovo grande fratello??? Devo correre a bloccare un po' di # -