Gomorra 3, la scena del brutale pestaggio di Gegè: ecco come è stata realizzata. (Di lunedì 14 settembre 2020) La scena di Gomorra 3 in cui Gegè viene pestato brutalmente da Genny Savastano con un rolex d'oro è stata spiegata in un video dalla regista Francesca comencini e dal cast. Nel quarto episodio di Gomorra 3 è stata girata la scena del brutale pestaggio di Gegè: Genny Savastano lo massacra di botte usando come tirapugni un rolex regalato dal padre al traditore. La regista Francesca comencini ed altri componenti del cast spiegano come è stata realizzata la scena. La terza stagione di Gomorra - La Serie ha regalato agli spettatori momenti di alta tensione anche per alcune scene molto crude ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 settembre 2020) Ladi3 in cui Gegè viene pestato brutalmente da Genny Savastano con un rolex d'oro èspiegata in un video dalla regista Francescancini e dal cast. Nel quarto episodio di3 ègirata ladeldi Gegè: Genny Savastano lo massacra di botte usandotirapugni un rolex regalato dal padre al traditore. La regista Francescancini ed altri componenti del cast spieganola. La terza stagione di- La Serie ha regalato agli spettatori momenti di alta tensione anche per alcune scene molto crude ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Gomorra 3, la scena del brutale pestaggio di Gegè: ecco come è stata realizzata. - MarcoBertolin0 : @CarcarloMarr @StanisLaRochele Io avrei tirato fuori una nota scena di Gomorra per spiegare perché la figlia non pu… - AFerrente : La sensazione che provo ogni volta che mi puntano il termoscan contro la fronte come in una scena di Gomorra è simi… - GianlucaOdinson : Gomorra 3, la spaventosa scena del supermercato: ecco come è stata realizzata. - - womantimeswebtv : Non solo il grande cinema: al Festival di Venezia la scena se la rubano gli attori del piccolo schermo! Da 'Gomorra… -