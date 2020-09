Gemma Galgani, lifting pagato dalla redazione di Uomini e Donne e Maria De Filippi? La verità (Di lunedì 14 settembre 2020) Chi ha pagato il lifting a Gemma Galgani? Nella prima puntata stagionale di Uomini e Donne,dopo una serie di filmati che mostravano il pre e post operazione, il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere una nuova Gemma Galgani. Ebbene sì, la storica dama torinese del Trono over in piena estate ha deciso di farsi il lifting al viso. Decisione che ha scatenato l’iralità non solo da parte del popolo del web, ma soprattutto della sua acerrima nemica Tina Cipollari. In una recente intervista la magazine Nuovo, la direttrice di sala ha affermato di sentirsi serena dopo tanto tempo anche se le sono arrivare numerose critiche. Inizialmente la donna era abbastanza terrorizzata perché era convinta che il chirurgo ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 14 settembre 2020) Chi hail? Nella prima puntata stagionale di,dopo una serie di filmati che mostravano il pre e post operazione, il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di vedere una nuova. Ebbene sì, la storica dama torinese del Trono over in piena estate ha deciso di farsi ilal viso. Decisione che ha scatenato l’iralità non solo da parte del popolo del web, ma soprattutto della sua acerrima nemica Tina Cipollari. In una recente intervista la magazine Nuovo, la direttrice di sala ha affermato di sentirsi serena dopo tanto tempo anche se le sono arrivare numerose critiche. Inizialmente la donna era abbastanza terrorizzata perché era convinta che il chirurgo ...

