De Luca attacca sulla scuola e punta a battere anche il Pd (Di lunedì 14 settembre 2020) Alla domanda «Quando riapre la scuola in Campania?», sabato scorso il presidente della regione Vincenzo De Luca (in corsa per la rielezione) aveva risposto: «Oggi no, il 24 settembre non so» e poi via con l’elenco dei ritardi del governo. Ieri la precisazione: «Il 24 si comincia, ci auguriamo in condizioni migliori di quelle che abbiamo davanti agli occhi». È la campagna elettorale post Covid e si gioca con regole particolari: la vittoria di De Luca è data per certa … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 14 settembre 2020) Alla domanda «Quando riapre lain Campania?», sabato scorso il presidente della regione Vincenzo De(in corsa per la rielezione) aveva risposto: «Oggi no, il 24 settembre non so» e poi via con l’elenco dei ritardi del governo. Ieri la precisazione: «Il 24 si comincia, ci auguriamo in condizioni migliori di quelle che abbiamo davanti agli occhi». È la campagna elettorale post Covid e si gioca con regole particolari: la vittoria di Deè data per certa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

gennaromigliore : De Magistris, in soccorso dell’amico Caldoro, attacca delirante il presidente De Luca sulla scuola. Assurdo. Cosa f… - Angela23763271 : RT @gennaromigliore: De Magistris, in soccorso dell’amico Caldoro, attacca delirante il presidente De Luca sulla scuola. Assurdo. Cosa face… - dgallo1982 : RT @gennaromigliore: De Magistris, in soccorso dell’amico Caldoro, attacca delirante il presidente De Luca sulla scuola. Assurdo. Cosa face… - patriziadegioia : RT @gennaromigliore: De Magistris, in soccorso dell’amico Caldoro, attacca delirante il presidente De Luca sulla scuola. Assurdo. Cosa face… - MarcoFinizio74 : RT @gennaromigliore: De Magistris, in soccorso dell’amico Caldoro, attacca delirante il presidente De Luca sulla scuola. Assurdo. Cosa face… -