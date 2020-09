Coronavirus: il Regno Unito inizia il test per la terapia con gli anticorpi monoclonali (Di lunedì 14 settembre 2020) Il programma sanitario UK Recovery Trial, che gestisce la sperimentazione delle terapie e dei farmaci contro il Coronavirus in Gran Bretagna, ha avviato il trial di un nuovo trattamento a base di anticorpi monoclonali che verrà testato su duemila pazienti di diversi ospedali britannici. Secondo quanto riporta il sito della Bbc, la somministrazione del farmaco inizierà nelle prossime settimane; i virologi dell’Università di Oxford, che coordina il programma, si sono detti ottimisti sull’esito della terapia: “Vi sono molte ragioni per pensare che potrebbe rivelarsi efficace, fermando la riproduzione del virus e migliorando le possibilità di sopravvivenza dei pazienti”. Gli anticorpi monoclonali sono l’arma ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 14 settembre 2020) Il programma sanitario UK Recovery Trial, che gestisce la sperimentazione delle terapie e dei farmaci contro ilin Gran Bretagna, ha avviato il trial di un nuovo trattamento a base diche verràato su duemila pazienti di diversi ospedali britannici. Secondo quanto riporta il sito della Bbc, la somministrazione del farmaco inizierà nelle prossime settimane; i virologi dell’Università di Oxford, che coordina il programma, si sono detti ottimisti sull’esito della: “Vi sono molte ragioni per pensare che potrebbe rivelarsi efficace, fermando la riproduzione del virus e migliorando le possibilità di sopravvivenza dei pazienti”. Glisono l’arma ...

