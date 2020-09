Coronavirus, caso sospetto sulla nave per Ischia: identificati tutti i passeggeri (Di lunedì 14 settembre 2020) I passeggeri di una nave diretta ad Ischia sono stati identificati al loro arrivo dopo aver viaggiato con una comitiva di turisti di cui faceva parte una donna sentitasi male al porto di Pozzuoli e... Leggi su ilmattino (Di lunedì 14 settembre 2020) Idi una nave diretta adsono statial loro arrivo dopo aver viaggiato con una comitiva di turisti di cui faceva parte una donna sentitasi male al porto di Pozzuoli e...

MediasetTgcom24 : Autogrill Fiorenzuola D'Arda sulla A1 chiuso per un caso di Covid #coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus, primo caso di contagio in una scuola del Friuli Venezia Giulia - Today_it : Il primo giorno di #scuola salta per un caso di Covid-19 - infoitinterno : Coronavirus a Palermo: caso sospetto a Villa Sofia, muore 72enne. Al Cervello neonato positivo - RicBattaglia : RT @FeliceAquila: @icksx @AlbertoBagnai Bravo. Ricordiamo il caso Marche e la reazione con impugnazione della chiusura delle scuole (oltre… -