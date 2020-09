Contro i tumori ginecologici arriva la laparoscopia gas-less  Uno studio

(Di lunedì 14 settembre 2020) AGI - Parte unoper indagare le potenzialità di un'innovativa tecnica chirurgica suinelle donne obese. Si tratta della tecnica salvavita gas-. È ciò che evidenzia la pratica clinica quotidiana dell'Istituto Nazionale deidi Milano, dove questo metodo viene già utilizzato con enormi benefici. La tecnica gas-, infatti, per la prima volta apre la possibilità di offrire l'intervento in laparoscopia anche alle donne obese o fortemente obese, riducendone significativamente le probabilità di rischio associate. "Vengono introdotti ai lati dell'addome, nel sottocute, degli aghi particolari che permettono di sollevare l'adipe senza traumatizzare i ...

Il 18 settembre alle 6 del mattino si svolgerà la nona edizione della Pigiama Walk&Run, la corsa o camminata non competitiva promossa dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori di Milano e Monza ...