Calciomercato Juventus, Chiellini: "Suarez? Pirlo è stato chiaro"

Calciomercato Juventus, senti con attenzione Giorgio Chiellini per il grande sogno Luis Suarez. La questione attaccante continua a tenere banco per il reparto offensivo e, dopo le parole di Andrea Pirlo riguardanti la necessità di trovare al più presto un nuovo bomber, le piste sembrano aperte più che mai. Intervistato su questi e altri temi da Sky Sport, il capitano della Juve ha detto la sua sul presente e sul futuro della squadra bianconera: "Con Pirlo abbiamo appena iniziato, sarà difficile e molto strano. Ci sono ancora i residui di mesi folli dopo il lockdown. Per tutti si apre un anno molto complesso. Noi siamo fiduciosi, partiamo sempre per vincere e vogliamo divertirci. Per arrivare al traguardo non sarà semplice ma ci proveremo, non ..."

